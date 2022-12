Malubak na Pasko sa ating lahat!

Ako lang ba o kayo rin?

Ang tinutukoy ko po dito ay ang kaliwa’t kanang lubak-lubak na kalsada sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan na tila ba hindi kasama sa prayoridad ng ahensiyang may responsibilidad para imantini ang mga ito.

Umpisahan natin ang Commonwealth Avenue sa Quezon City.

Kapag ang isang motoristang bibihirang mapagawa sa lugar na ito ay magawi ngayon, talagang mapapamura siya oras na maramdaman na niya ang pagtalbog-talbog ng kanyang sasakyan habang binabaybay ang magkabilang lane nito.

Pero sa mga gaya kong araw-araw ay dumadaan, dinidiskartehan na lamang namin ang pagmamaneho sa pamamagitan ng pag-iwas o pagbagal sa mga bahagi ng naturang kalsada na masama para sa mga sasakyan, lalong lalo na nga kung medyo nagkakaedad na ito.

Ganoon din po ang mararanasan ng mga dadaan sa C-5 dahil napakarami nang bahagi nito, magkabilaan, ang salantang salanta na ang kondisyon pero tila hinahayaan lamang na lumubha pa ang situwasyon dahil wala namang nababago para sa mga regular na dumadaan.

May isang devoted lane bawat direksiyon para sa mga naglalakihang trak subalit hindi lamang ito ang hindi maayos ang kondisyon dahil sa dis-oras ng gabi, kapag wala nang nagbabantay, me mga kamoteng trak drivers na nakikigamit sa lanes ng mga maliliit na sasakyan.

Hindi rin nalalayo ang situwasyon at paghihirap ng mga dumadaan sa Roxas Boulevard sa lunsod ng Maynila.

Napakaganda sanang kalsada nito para sa mga magsing-irog dahil tuwing hapon ay saksi ito sa Manila Bay sunset pero sa ngayon ay imbiyerna lamang ang aabutin ng mga magsing-irog sa loob ng sasakyan na dadaan sa lugar tiyempo sa paglubog ng araw.

In fairness, tuloy naman ang pagkumpuni pero parang usad pagong trabaho.

Pagdurusa din ang inaabot ng mga gumagamit ng Mac Arthur Hiway mula parte ng Bulacan hanggang sa bahagi ng Dau at Angeles sa Pampanga dahil hindi talaga mabibilang ng drayber kung ilang beses siyang malulubak at matitiyempo sa mga umbok dahil sa sama ng situwasyon ng kalsadang ito.

Ano kaya ang plano ng Department of Public Works and Highways at lokal na pamahalaang nakakasakop sa mga kalyeng ito?

Ang ahensiya ay kabilang sa mga pinagkakalooban ng Kongreso ng malalaking gastusin taun-taon pero bakit habang lumalaki ang kanilang parte ay lalong napapabayaan ang mga kalye?

Kaya para sa ating mga motorista, bago po kayo maglakbay ay sipatin na mabuti ang pang-ilalim ng inyong sasakyan.

Magbaon ng mga panghaplas para may maipahid kapag kayo ay nabukulan.