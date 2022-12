Kita ng mga OFW pangontra sa inflation – Palasyo

Dapat tutukan ng gobyerno ang export upang makabawi sa mataas na inflation at hindi gaanong maramdaman ng mga Pilipino ang epekto nito.

Ito ang mungkahi ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile dahil sa 8% na naitalang inflation sa bansa nitong Nobyembre.

Ayon kay Enrile, dapat turuan ang mga walang trabahong Pinoy na maging skilled workers at ipadala sa ibang bansa para kumita ng dolyar dahil maraming kailangang mga manggagawa sa abroad.

Wala aniyang malaking importasyon na produkto ang Pilipinas kaya dapat na balansehin ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga manggagawa dahil maraming mga matatalinong Pilipino na kulang sa oportunidad.

“Ang kailangan damihan ang export natin, paano? we train our people who are jobless to do skilled work and sent them out into the world. There is a scarcity of skilled workers out there and they are earning high money. Dapat ‘yan ang tutukan natin how to develop our country so that we can export intellectual property, technology. Marami dito matatalino wala lang oportunidad na ipakita ang kanilang katalinuhan,” ani Enrile.

Ang Pilipinas aniya ang maaapektuhan ng husto sa inflation kung puro importasyon ang gagawin gaya ng pag-iimport ng galunggong na hindi naman dapat mangyari dahil ang Pilipinas ay isang archipelago.

Pinuna rin ni Enrile ang ginawang pag-import ng basura na nagmimistulang tambakan na ang Pilipinas.

Binigyang-diin ng kalihim na mataas ang demand ngayon ng dolyar sa buong mundo at marami ang nagho-hoard ng dolyar kaya tumataas ang presyo nito na ang epekto ay inflation. (Aileen Taliping)