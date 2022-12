JPE binalaan si PBBM! ‘Maharlika Fund yari sa siraulong Presidente’

Dapat pag-aralang mabuti ng gobyerno ang planong pagtatatag ng Maharlika Wealth Fund (MWF) upang matiyak na hindi ito mapagsamantalahan at mapunta sa wala.

Ito ang inihayag ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Juan Ponce Enrile kasunod ng plano ng gobyerno na mag-invest sa iba’t ibang industriya sa pamamagitan ng MWF.

Ayon kay Enrile, pinayuhan na niya si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na pag-aralang mabuti ang konsepto ng Maharlika Wealth Fund upang hindi maibunton ang sisi sa kanya sakaling magkaroon ng problema o bulilyaso lalo na at pondo ang pinag-uusapan dito.

Ang pangulo aniya ang pipirma sa batas sakaling makalusot ito sa Kongreso kaya mahalagang maging maingat upang hindi masisi kapag nagkaroon ng problema.

“Sabi ko sa ating presidente pag-aralan nating mabuti ‘yan dahil that will be written during your time. Eh alam mo naman ‘yong mga susunod sa’yo baka hindi na naintindihan ‘yong mga layunin niyan na magaganda at wawaldasin ‘yong pera eh kayo ang mananagot sapagkat kayo ang lalagda ng batas na ‘yan,” ani Enrile.

Sinabi ng abogado ng palasyo na kailangang magkaroon ng safeguards sa Maharlika Wealth Funds at panagutin ang mga opisyal na hahawak at mangangasiwa sa pondo sakaling sumablay at hindi naging maganda ang pagpapatakbo nito.

Hindi aniya nakakasiguro kung magiging maayos magpatakbo sa pondo ang mga susunod na hahawak sa MWF dahil baka matapat ito sa mga taong ang iniintindi lamang ay ang kanilang bulsa.

“Kaya we will have to discuss it and put all the safeguards upang sa ganon hindi makapalag ang mga hahawak niyan at pananagutan nila kung magkaroon ng maging problema. Eh kung magkaroon ka ng siraulo na maging presidente at walang iniisip kundi to line-up his very deep pocket, what happens, can you control him?” dagdag ni Enrile.

Nilinaw ni Enrile na hindi siya kontra sa plano at ang hangad lamang nito ay makasigurong hindi makompromiso si Pangulong Marcos sakaling magkaroon ng problema.

“I am not against it, but I want to be sure that the President will not be historically damaged that is my duty to him as his legal counsel,” wika ni Enrile. (Aileen Taliping)