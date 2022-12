Jimmy Butler Miami Heat olats sa San Antonio Spurs

DUMAYO ng Miami ang San Antonio para palamigin ang Heat 115-111 sa 26th anniversary ni Gregg Popovich bilang coach sa 77th National Basketball Association 2022-23 regular season game nitong Sabado, Dec. 10.

“We won,” pakli ni Pop. “That’s what I liked the most.”

Umiskor si Keldon Johnson ng 21, inayudahan ni Romeo Langford ng 19 para sa Spurs (8-18).

Nag-ambag si Devin Vassell ng 18 points, may 16 si Zach Collins.

Nawalan ng saysay ang 30 points ni Jimmy Butler sa Miami (12-15), pumiga pa ng 23 mula kay Tyler Herro. Outrebounded ang Heat 46-32, na-outscore din ang bench 47-20.

Abante ang San Antonio 113-111 sa final 14 seconds, sa halip na sumagasa ng quick 2 ay sumugal sa panalo ang Heat. Kaya lang, sablay ang tres nina Herro at Caleb Martin bago sinelyuhan ng Spurs ang panalo sa stripe. (Vladi Eduarte)