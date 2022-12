Heaven, Marco matindi lampungan sa Boracay

Magdyowa na ba sina Marco Gallo at Heaven Peralejo?

At kung hindi pa, siguradong magseselos ang mga dyowa nila, dahil sa mga naglabasan nilang photo sa social media, na halos magtukaan na silang dalawa, o todo lambingan, harutan talaga, ha!

Nag-taping nga ang dalawa sa Boracay kamakailan ng ‘The Rain in Espana’ at nakakaloka nga ang harutan nila, ha! Ramdam mong may ‘nakaraan’ talaga sila noong nasa Pinoy Big Brother pa sila, na nanumbalik, nabuhay lang ulit ngayon.

Ramdam na ramdam mo nga ang chemistry nilang dalawa, na titigan pa lang, kikiligin ka na.

Heto nga ang mga chika ng mga fan:

“Papunta na sila sa exciting part. Sa part kung saan may mabubuong pagmamahalan.”

“Naku, patay kang bata, ka, siguradong may maghihiwalay dahil sa mga photo nila.”

“Wow, career talaga ang tandem nila. Ngayon pa lang, parang magdyowa na talaga sila.”

“Ang perfect ng chemistry nila, ha!”

“Crush na ni Marco noon pa si Heaven. Kaya ngayon sinasamantala na ang pagkakataon, at malay natin, baka maging sila, ha!”

Anyway, sa kuwento nga raw ng ‘The Rain in Espana’ ay matindi talaga ang lambingan ng mga karakter nila bilang sina Kalix at Luna, kaya asahan na talaga na mas matindi nga ang ganap kapag nasa screen na. (Rb Sermino)