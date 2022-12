Gozum MVP, CSB humirit

Kumayod si Will Allen Gozum ng 21 points, 10 rebounds, 3 blocks, tig-1 assist at steal upang resbakan ng Saint Benilde Blazers ang defending champion Letran Knights, 76-71, sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) seniors basketball tournament best-of-3 Game 2 Finals Linggo ng hapon sa Araneta Coliseum sa Quezon City.

Naging inspirasyon ni Gozum ang paghirang sa kanya bilang Season Most Valuable Player bago ang jump ball para hilain ng CSB ang winner-take-all Game 3 sa Linggo, Dec. 18 sa Ynares Center sa Antipolo.

Pasiklab din si Miguel Corteza ng parehong nilagare ni Gozum na 21 markers at 10 boards bukod pa sa 4 feeds at 1 block.

Malaking dagok para sa CSJL ang pagka-ejected ni 2019 Finals MVP Fran Yu na tinawagan ng unsportsmanlike foul kay Mark Sangco sa 5:29 ng second quarter upang lumakas ang tsansa ng Taft-based dribblers na mawasakasan ang dalawang dekadang tagtuyot sa kampeonato.

“Not to pay attention sa psych tactics nila just focus on the game even it’s a physical game,” reaksyon ni Corteza.

Dehindi naisalba ng 16 pts., 7 rebs. at 2 asts. ni Brent Paraiso ang mga basketbolistang taga-Taft na tapusin ang misyong three-peat title. (Gerard Arce)