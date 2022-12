Franki Russell palaban sa hubaran, lampungan

Palaban din pala talaga ang Viva artist na si Franki Russell. Palaban din ito sa hubaran at mga bed scene.

Ganito ang mapapanood sa mga eksena niya sa bagong movie, ang “Laruan” kunsaan, she shared intimate moments & daring with Kiko Estrada and Jay Manalo.

Twisted at baliw-baliwan lang ang character na ginagampanan ni Franki. Sa totoo lang, mahirap maitawid ang role niya at hindi lahat ng artistang babae, kakayanin ito.

Kaya isa kami sa nasurpresa kay Franki. Second movie pa lang niya ang Laruan sa Vivamax pero ibang-ibang Franki na ang pinakita niya. Ngayon din namin naintindihan kung bakit niya nasabi na how she wished, it’s Laruan as her launching movie instead of Pabuya.

Malaking bagay si Direk Yam Laranas na siyang director ng Laruan. Sabi ni Franki, “I’m a fan of Direk Yam. Napanood ko mga movies niya. Kaya noong malaman ko na siya ang director, yes naman, I feel so honored to be directed by Direk Yam.”

Feeling din ni Franki, nailabas talaga ng movie ang best side raw niya as an actress.

Sabi pa niya about their director, “I asked a lot about his approach when it comes to his directing and everything has exceeded my expectations, and yeah, it was really funworking on set with him and everybody.” (Rose Garcia)