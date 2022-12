Dolphin nalligaw, pinawalan sa GenSan

Isang dolphin na naligaw at na-stranded ang sinalba at malaya nang pinakawalan sa baybayin ng General Santos City.

Nabatid kay Dr. Roy Mejorada, in-house veterinarian ng Sarangani Protected Area Management Office na ang “young adult male Spinner dolphin” ay pinakawalan na ng environmental officials sa Sarangani nitong Biyernes, Disyembre 10.

Binansagang `Yoyo’ ni Maria Elvira Lumayag, officer ng Sarangani provincial office ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang nasabing dolphin para sa education at documentation purpose.

Natengga si Yoyo at nasagip ng mga taga-Barangay Bula, ng nasabing lungsod, nang mapadpad ito sa baybayin noong Martes, Disyembre 6.