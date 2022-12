DICT, NBI, Pagcor susuyurin illegal online gambling

Pinakikilos ni Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte ang Department of Information and Communications Technology (DICT) sa tulong ng National Bureau of Investigation (NBI) at Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) na ipasara at makasuhan ang mga nasa likod ng illegal online gambling site.

Sa isa sa mga deliberasyon ng Commission on Appointments (CA), sinabi ni Villafuerte na nakarating sa kanyang tanggapan ang mga reklamo kaugnay ng operasyon ng mga gambling site na walang permit mula sa gobyerno.

Sinabi ni Villafuerte, majority leader ng CA, kay DICT Secretary Ivan John Uy na dapat mapanagot ang mga nasa likod ng operasyon ng ilegal na sugal.

Sagot naman ni Uy isang task force ang bubuuin ng DICT kasama ang NBI at Pagcor.

Nagbabala rin si Villafuerte sa publiko sa pagpasok ng pera sa mga ilegal na gambling site na maaari na lamang umanong basta magsara tangay ang kanilang pera.

“You know you can put in money and you want to play but it’s fraudulent they can just shut down the websites,” sabi ni Villafuerte.

Ayon kay Villafuerte bilyon-bilyong kita ang nawawala sa gobyerno sa operasyon ng ilegal na sugal.(Billy Begas)