Demar DeRozan, Chicago Bulls winasiwas Dallas Mavericks

SINAMANTALA ng Chicago Bulls ang pagkawala ni 77th National Basketball Association 2022-23 regular season game scoring leader Luka Doncic para ilampaso ang Dallas Mavericks 144-115 Sabado ng gabi sa United Center.

Bukod kay Doncic (strained right quadriceps), garahe rin sa Mavs (13-13) sina Josh Green (elbow) at Maxi Kleber (right foot).

Nagsumite si DeMar DeRozan ng 28 points, 9 rebounds para pangunahan ang Bulls (11-14), humugot pa ng 20 at 8 mula kay Nikola Vucevic.

Nagdagdag ng 17 points si Ayo Dosunmu na humaba ang minuto dahil maagang nilabas si Chicago starting guard Alex Caruso (back contusion). May tig-16 din sina Zach LaVine, Patrick Williams at Derrick Jones Jr.

Malayo na sa halftime ang Bulls 82-53 – team record sa puntos sa first 24 minutes.

Binitbit ng 27 points ni Spencer Dinwiddie at 21 ni Chrstian Wood ang Dallas. (Vladi Eduarte)