Charmaine Dolar, 5 pa papasiklab sa Aerobics World Cup

Anim na aerobic gymnast sa pangunguna ni 2022 Vietnam Southeast Asian Games bronze medalist Charmaine Dolar ang magpapa-wow sa Suzuki World Cup 2022 sa Dec. 12-14 sa Ota City General Gymnasium sa Tokyo, Japan.

Sasabak si Dolar sa women’s individual at mixed pair kasama si Carl Joshua Tangonan, pati sa trios kasama pa rin si Tangonan at Lynette Ann Moreno. Kakasa din sina Tangonan at Moreno sa mga indibidual event.

Sina Dorothy Grace Asuncion at Enrico Ostia ang mga bumubuo sa isa pang mixed pair habang ang dalawa at si Christian Roi Ramayrat ang kasama sa trio event.

Ibinulsa ni Dolar ang pangalawang sunod na individual bronze medal sa Vietnam SEA Games noong Mayo, habang si Moreno ay nanalo ng trio bronze medal kasangga sina Moreno, Queenie Grace Briones, at Christopher Daniel Quevado sa 1st Aerobic Asian Cup 2018 sa Mongolia.

Makakalaban ng mga Pinoy ang mga pambato ng Australia, Hungary, Japan, India, Indonesia, Italy, Mongolia, Thailand, at Chinese Taipei.

Pinuno ng delegasyon si Gymnastics Association of the Philippines deputy secretary general Rowena Ensuya, coach si Allena Rius, at mga international judge sina Armando Asuncion at Dane Ryan Maturan. (Lito Oredo)