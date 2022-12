Ayuda sa mga taga media

May matatanaw nang pag-asa ang mga manggagawa sa media industry pagdating sa mga kondisyon sa trabaho ngayong walang kahirap-hirap na naipasa sa third and final reading ang consolidated bill na House Bill (HB) 454 o “Media Workers’ Welfare Act.”

Ang naturang panukala, na noon ko pa po isinusulong sa nakaraang Kongreso, ay naglalayong garantiyahan ang karapatan ng media workers para sa self-organization at karagdagang economic benefits upang matiyak ang pagkakaroon nila ng safe, protected atmosphere para mas maging produktibo, malaya at mas makapagtrabaho sila nang maayos.

Layunin din ng HB 454 na mabigyan ang mga mamamahayag ng security of tenure, hazard pay, overtime pay, mandatory additional insurance coverage at iba pang benepisyo gaya ng mga natatanggap ng mga regular employees sa gobyerno at private sector.

Ang HB 454 na inendorso na para sa plenary approval ng House committee on labor and employment na pinamumunuan ni Rizal Rep. Juan Fidel Felipe Nograles ay pinagsama-samang limang magkakahawig na panukala na kinabibilangan naman ng HB 304 na inakda ng inyong lingkod kasama ng ating kababayang CamSur solons na sina Reps. Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata gayundin si Bicol Saro Rep. Nicolas Enciso VIII.

Alam naman po natin na ang mga kagawad ng media ay laging napapasuong sa mga panganib para lamang mabigyan tayo ng makatotohanan at kumpirmadong balita.

May mga pagkakataon pa po na talagang kasabay pa nila ang mga alagad ng batas o minsan nga ay nauuna pa sila sa mga law enforcers natin para personal na tutukan ang mga kaganapan at maibalita nila ito sa atin. Ito po ang kaibahan nila sa mga nagtatrabaho sa ibang opisina na halos opis-bahay lamang. Ang mga taga media po ay talagang sumasabak sa aksyon.

Kaya dapat naman nating pahalagahan ang kanilang serbisyo alang-alang sa pagbibigay ng impormasyon. Dapat sila iyong mabigyan ng makatotohanan at komprehensibong benefits package, pero sa nangyari nga po ay sila pa itong walang malinaw na benepisyo.

Hindi po ito ang unang pagkakataon na ipinaglaban ko sa Kongreso ang karapatan ng mga manggagawa sa media pero hindi nga ako nagtagumpay. Sa pagkakataong ito, umaasa tayong magtutuloy-tuloy na itong panukalang magbibigay benepisyo sa media workers.

Sa loob ng napakahabang panahon, ngayon lamang magkakaroon ng “Media Workers’ Welfare Act.”

Positibo po ang ating pananaw na maipapasa ito dahil mismong ang ating Speaker Martin Romualdez ang nagsabi na ang pag-apruba sa HB 454 ay magpapakita na binibigyang importansya ng Kongreso ang kapakanan ng mga media personnel.

Sa pamamagitan po nitong panukalang ito, nais nating i-motivate at ma-encourage ang ating mga media workers para mas pagbutihin pa ang kanilang trabaho, mas maging responsible sa kanilang pagbabalita at upang matulungan silang makaiwas sa anumang uri ng harassment at nang hindi makompromiso ang press freedom.

Sa ilalim po ng HB 304 natin ay nakasaad na ang media workers na nabibilang sa entry-level positions ay makakatanggap ng minimum monthly compensation na idedetermina ng National Wages and Productivity Commission (NWPC) o kaya ay ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards (RTWPBs) sa kanilang lugar na pinagtratrabahuhan.

Tayo rin po ang nagmungkahi sa panukalang batas na ito na atasan ang Department of Labor and Employment (DOLE) para bumuo ng News Media Tripartite Council, na siyang babago o magdadagdag sa halaga ng dapat ibigay na minimum hazard pay sa media workers.

Ang iminungkahing Council na ito ang magsisilbing tulay sa iba’t ibang stakeholders, at bigyan ang industriya ng isang plataporma para sa kapakanan ng media workers para sa pagbuo ng mga polisiya na makakaapekto sa kanila at sa buong Industriya.

Kasama rin po sa consolidated bill ang probisyon ng HB304 namin na nagsasaad na ang isang media worker ay ituturing na regular employee kapag nakumpleto na nito ang 6 buwang tuloy-tuloy na serbisyo anuman ang maging estado nito sa kaniyang trabaho.

Iminungkahi po natin ang P500 hazard pay sa media workers na naa-assign sa mga mapanganib na lugar gaya ng may giyera, may sakit o pandemya at pagkakahawa-hawa, radiation, pagsabog ng bulkan, distressed o isolated stations, o yung mga lugar na dineklarang state of calamity o emergency, at iba pang panganib sa trabaho at buhay na tinukoy ng Presidential Task Force on Media Security (PTFOMS), sa pakikipagkunsulta sa DOLE.

Kasama rin sa ating rekomendasyon na bigyan ng basic safety gear and equipment tulad ng bulletproof vests at helmets, first-aid kits, fire-protection jackets, medical-grade protective equipment, face masks, safety shoes at life vests ang mga miyembro ng media na ipadadala sa mga mapanganib na lugar.

Bibigyan din ng overtime and night-differential pay ang media workers alinsunod sa ating labor laws, bukod pa sa mandatory additional insurance benefits na ipinagkakaloob ng Social Security System (SSS), Government Service Insurance System (GSIS), Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) and Home Development Mutual Fund (Pag-Ibig).

Kasama sa mga extra insurance benefits na ating iminungkahi para sa media ang: 1) death benefit of P200,000 for each media worker who shall perish in the line of duty; 2) disability benefit of P200,000 for each media worker who shall suffer total or partial disability whether permanent or temporary, arising from any injury sustained in the line of duty; and 3) reimbursement of actual medical expenses up to but not to exceed P100,000 for each media worker who shall be hospitalized or who shall require medical attendance for injuries sustained while in the line of duty.

Maaring maitanong nyo, bakit napakaraming benepisyo na ang aming nababangit. Maaring hindi nyo po alam eh hindi po malaki ang suweldo sa media. Karamihan po sa kanila ay maliliit lamang ang suweldo puwera na lang sa mga sikat na media personalities na kayang mag-demand ng malaking paycheck.

Ang karamihan sa media lalo na ang mga correspondent, reporter, photographer ay maliliit lamang po ang suweldo at kakarampot lamang ang mga benepisyo. Matagal na rin silang napabayaan ng ating gobyerno.

Kaya para sa mga kasamahan nating taga-media, sandali na lamang po ang ating ipaghihintay. Huwag kayong mag-alala dahil marami po sa Kongreso ang nakikipaglaban para sa inyong kapakanan.

Sa pamamagitan ng “Media Workers’ Welfare Act,” may matatanaw na po kayong pag-asa. -30-