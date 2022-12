Alex Eala kinilig sa paktis ni legend Rafael Nadal

Hindi naiwasan ni 2022 US Open Junior tennis girl’s singles champion Alexandra ‘Alex’ Eala na mas lalong humanga at kiligin matapos batiin at kumustahin ng isa sa iniidolo at tumutulong sa kanya upang mapahusay ang karera walang iba kundi ang alamat ng sport na si Rafael Nadal ng Spain.

“Always exciting to watch Rafa train at the (RN) academy!,” sey ng 17-anyos na Pinay tennis star mula sa mula sa Quezon City sa isang FB post nitong isang araw habang nasa nagsasanay at nag-aaral sa Rafael Nadal Academy kung saan isa siyang iskolar.

Unti-unti naman nakalalapit si Eala na makatapak sa world’s Top 100 ng Women’s Tennis Association base sa pinakabagong ranking halos dalawang taon matapos magdesisyong kumampanya sa women’s pro circuit.

Nasa WTA #217 na ang 2022 Vietnam Southeast Asianb Games triple bronze medalist sa December ranking, bumaba lang ng tatlo mula sa pro career high #214 noong Oktubre. (Lito Oredo)