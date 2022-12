Alamin: Budget friendly na charcuterie, perfect sa Pasko

Nauuso ngayon ang super sosyal na ‘charcuterie board’.

Ito ay iba’t ibang appetizer o snack na nakalagay sa wooden board o stone slab. Kabilang sa mga pwedeng ilagay dito ay cheese, biscuit, cured meat, prutas, chocolate, at iba pa!

Pero dahil sa taas ng presyo ng bilihin ngayon ay dapat maparaan ka. Gaya na lamang ng ginawang budget-friendly na charcuterie ng isang netizen online pero ang twist ay ala-Christmas tree version ang peg.

Ibinahagi ito ng user na si Tay Miles (@tay_miles) sa kanyang TikTok account. Tiyak na maglalaway ka sa super eye-pleasing at aesthetic na pagkaka-ayos nito.

Mapapanuod sa video ang Charcuterie Christmas Tree na kanilang ginawa. Imbes na ilagay sa board na kahoy ay itinuhog nila ito gamit ang toothpicks sa isang cone shape figure at binalutan nila ng cling wrap.

Ilan sa mga ingredient na kanilang inilagay ay meat, keso, ubas, ham, olive, rosemary, at syempre ‘di mawawala ang star sa tuktok nito. Kung wala ka nito ay pwedeng-pwede ka pa rin gumamit ng mga pangkaraniwang sangkap na makikita mo sa inyong kusina bilang alternative.

Maaari kang gumamit din ng mansanas, biscuit, anumang uri ng cheese, at marami pang iba.

Ayon sa caption ng uploader ng naturang video, ang ginawa nilang ito ay para sa dalawang okasyon – ang gender reveal at Christmas. O ‘di ba sabay na.

Umani ito ng online ng halos 5 milyong views. Marami sa mga netizen ang natuwa sa unique at perfect na handang ito.

Tulad na lamang ng user na si @morgan, ani, “I wonder if anyone ate the cheese star lol.”

Kaya kung mahilig ka sa ganto, aba! sign na ‘yan sis gayahin mo ang kakaibang idea na ito sa mas matipid na paraan! (Moises Caleon)