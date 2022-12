83 dinampot sa iligal na online lending

INARESTO ng Philippine National Police-Anti Cybercrime Group ang nasa 83 collection agents ng isang iligal na iligal na online lending agency (OLA) sa Maynila.

Ayon sa PNP-ACG, ang nasabing mga ahente “were caught in the act of sending threatening messages to customers while some where unlawfully accessing the clients’ personal information which is posted online with libelous remarks.”

Isinagawa ang pagdakip sa isang gusali sa Maynila sa Brgy. 497 Sampaloc, Manila nitong Disyembre 9.

Nag-ugat ito sa inilabas na Warrant to Search, Seize, and Examine Computer Data (WSSECD) ng isang korte kaya pinasok ito ng ACG at matuklasan ang mga digital evidence na ginagamit ng loan shark company sa kanilang lending scheme na sobrang taas ng rates.

Ayon sa PNP-ACG, ang mga customer na nabiktima ng OLA ay dumadaan sa pamamahiya sa publiko at harassment na may kasamang pagbabanta at illegal access sa kanilang contact list kung hindi sila makakabayad sa tamang oras.

Sinabi ni Police Major Ely Compuesto, ACG Team leader na ang operasyon ay isinagawa sa tulong na rin ng Securities and Exchange Commission, Manila Police District at Anti-Cybercrime Group. (Catherine Reyes)