7 Senior kumubra ng ayuda tsugi, bata damay

WALO ang patay kabilang ang pitong senior citizen na kumuha umano ng ayuda, nang tangayin ang sinasakyan nilang pampasaherong jeep ng rumaragasang baha Sabado ng gabi sa Tanay, Rizal.

Sa ulat, nangyari ito sa Barangay Sta. Ines.

Ang mga namatay ay pitong senior citizens at isang limang taong gulang na bata. Kinilala ang mga itong sina Terisita Quinto y Apollo; Myller Kit Fernandez y Delos Reyes; Leonida Doroteo y Dela Cruz; Salvacion Delgado y Calzado; Carmen Dela Cruz; Esmena Doroteo; Avelino Buera y Castanas at Deodora Buera.

Isa naman na sinasabing asawa ng jeepney driver ay sugatan at ginagamot sa ospital.

Sinabi ni Tanay, Rizal Municipal Disaster Risk Reduction Management Office (MDRRMO) chief Norberto Francisco Matienzo Jr. na galing ang jeepney sa town proper at may sakay na 25 katao nang mangyari ang aksidente alas-8:15 ng gabi.

Tumatawid umano ang jeep sa isa sa mga 15 ilog sa Tanay nang maipit ito at tuluyang tangayin ng river flash flood.

“According sa isa sa mga witnesses natin…nabalahaw daw ‘yung kanilang sasakyan doon sa huling ilog na dapat sana, isang ilog na lang na malapit sa kanilang barangay. Ang problema, nabalahaw sila. Nagpa-batak sila sa isang kapwa jeep but then ang nangyari, may biglang flash flood na dumating so itong binabatak sana ay tumagilid at ‘yun ang dahilan matangay o magka-injury ang mga tao,” sinabi ni Matienzo sa panayam sa radyo.

Nakuha na rin ang lahat ng pasahero.

Bago ang insidente, napag-alaman na ang mga seniors ay kumuha ng financial assistance mula sa pamahalaan o bumili ng personal nilang kagamitan.

Nitong Sabado ay halos maghapong inuulan ang bahagi ng Rizal at Calabarzon hatid na rin ng bagyong Rosal. (Catherine Reyes/Ronilo Dagos)