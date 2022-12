Utang ‘Bala’ sa Maharlika Fund binoldyak

Malaking sablay at maling diskarte kung uutang lang para mapondohan o may pang-kapital sa panukalang Sovereign Wealth Fund.

Ayon ito kay Senador Sherwin Gatchalian bilang reaksyon sa sinasabing uutang sa Land Bank at Development Bank of the Philippines (DBP) para lamang makahanap ng pondong pang-invest sa kontrobersyal na panukala.

“Naririnig ko ‘yung kukuha o uutang sa Land Bank at DBP, wala akong alam na konsepto na uutang ka para mai-invest kasi kung uutang ka i-invest ka, paano kung ang investment mo hindi pa bumubunga, paano mo babayaran ang utang? Eh ‘di ipit ka. So bad practice po ‘yung uutang ka then i-invest,” ayon kay Gatchalian.

Maging sa pribadong sektor ay hindi rin umano ito nakaugalian dahil ang pondong dapat na i-invest ay hindi dapat galing sa utang dahil ang utang ay may kaakibat na tubo o interest na kailangan din bayaran.

Aminado naman ang Senador na hindi na bago ang konsepto ng sovereign wealth fund o mas kilala ngayon bilang Maharlika Investment Fund, ang problema lamang aniya ay ang pagkukunan ng pondo.

“So ‘yung konsepto hindi na bago. Ang nakikita ko lang isyu sa atin, saan kukunin ang pondo. ‘Yun ang nakikita kong isyu at hindi klaro sa akin, dahil nga ang pinakakonsepto ng ganito ay ‘yung excess funds, pero sa atin saan ba ang excess funds natin.Actually puro deficit tayo, budget deficit, kahit account deficit, trade deficit,” paglilinaw pa ni Gatchalian.

Gayunpaman ay bukas ang senador na pag-aaralan pa ng mabuti ang panukala. (Eralyn Prado)