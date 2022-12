Sisi Rondina, Jovelyn Gonzaga kinabog karibal sa World Beach

SINIBAK ng tambalang Sisi Rondina at Jovelyn Gonzaga, maging ng pares nina Genesa Jane Eslapor at Floremel Rodriguez ang kani-kanilang karibal, Sabado, para masiguro ang bronze medal para sa Pilipinas sa Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa Subic Bay Sand Court.

Pinag-empake nina Rondina at Gonzaga sina Ericka Habaguchi at Saki Maruyama ng Japan, 18-21, 21-12, 15-7, sa quarterfinal para umabante sa semis na lalaruin ngayong araw.

Hindi nagpadaig sina Eslapor at Rodriguez na idinispatsa rin sina Ren Matsumoto at Non Matsumoto, 21-16, 21-18, para sa sariling ticket sa Final Four.

Posibleng magharap sa championship ang dalawang pares, maaari ring sa battler for bronze sila maglaban kapag kapwa naman nabigo sa magkahiwalay nilang semis assignment. (Abante Sports)