Registration ng bagong botante arangkada sa mga NCR mall

Magpapatuloy ang voter’s registration ng Commission on Elections (Comelec) sa Lunes, Disyembre 12 na gagawin sa loob ng isang buwan.

Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudiangco ang registration ay tatagal hanggang Enero 31, 2023 bilang paghahanda sa December 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan election.

Ang mga kuwalipikadong magrehistro ay maaa­ring bumisita sa tanggapan ng Comelec sa kanilang mga lugar mula Lunes hanggang Sabado mula alas-otso ng umaga hanggang alas-singko ng hapon.

May mga mall din sa NCR ayon sa Comelec ang maging bahagi ng Register Anywhere Project (RAP) bukod sa limang mall sa Metro Manila na maaaring tumanggap ng mga kuwalipikadong magpaparehistro na residente saanmang lugar sa Pilipinas.

Gagawin ito tuwing Sabado at Linggo sa pagitan ng Disyembre 17 hanggang Enero 22, 2023 maliban sa Disyembre. 24, 25 at 31, 2022 at Enero 1, 2023.

“The RAP Pilot Test will be conducted at the following sites: SM Mall of Asia (Pasay City), SM Fairview (Quezon City), SM Southmall (Las Piñas City), Robinson’s Place Manila and Robinson’s Galleria (Quezon City),” ayon sa Comelec.