Phoenix Suns pinasabog ni Zion Williamson, Pelicans

UMISKOR lahat ang siyam na players sa lineup ng New Orleans sa pangunguna ng 35 ni Zion Williamson at sinagasaan ng Pelicans ang bisitang Phoenix Suns 128-117 Biyernes ng gabi sa Smoothie King Center.

Nag-ambag ng 20 points off the bench si Jose Alvarado, may 18 points, 7 rebounds at 5 assists si CJ McCollum sa New Orleans.

Tumuka rin ng 17-9-5 si reserve Larry Nance Jr. at may 12 points, 10 rebounds pa si Jonas Valanciunas.

Namuno ang 25 points, 14 rebounds ni Deandre Ayton sa Suns, umayuda ng 24 markers si Chris Paul at 14 kay Devin Booker.

May tig-7 assists sina Paul at Booker.

Umabante ang Phoenix 108-107 sa tres ni Cameron Payne 4:28 pa, sumagot ng back-to-back 3s sina McCollum at Williamson at hindi na bumitaw ang Pelicans. (Vladi Eduarte)