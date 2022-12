Nick Carter kinasuhan ng panggagahasa

Dahil sa pending rape case sa Backstreet Boys member na si Nick Carter, umatras ang ABC network na i-air ang Christmas special na A Very Backstreet Holiday sa December 14.

Ayon sa nilabas na statement ng ABC, kailangan nilang i-pull out sa network schedule ang holiday special ng Backstreet Boys dahil sa kaso na sinampa kay Carter. Kaya comedy reruns ang ipapalit ng ABC sa nabakanteng timeslot.

Noong nakaraang December 11, sinampahan ng civil suit si Nick Carter sa State of Nevada ni Shannon “Shay” Ruth dahil sa claim nito na ginahasa siya ni Nick noong 2001 sa loob ng tour bus nila.

Ayon sa 39-year old na si Shay, she was just 17 noong mangyari ang panggagahasa sa kanya ni Nick.

Isa siya sa mga humihingi ng autograph sa naturang boyband at siya ang pinili ni Carter na pumasok sa tour bus. Naalala ni Shay na may pinainom sa kanya si Carter na kung tawagin ay VIP Juice.

Nanghina at nahilo raw si Shay pero naalala niyang hinalay siya ni Carter at hindi siya makalaban.

Tatlong babae pa ang nagsalita na ginahasa sila ni Carter. Nangyari ito between 2003 and 2006. Isa sa tatlong babae ay underage noong halayin siya ng singer.

Noong 2017, isang nagngangalang Melissa Schuman na dating miyembro ng singing group na Dream ang unang nag-akusa kay Carter ng panghahalay sa kanya noong 2003. She was 18 that time.

Tinanggi naman ni Carter ang mga akusasyon sa kanya, pero meron ng imbestigasyon na ginawa. (Ruel Mendoza)