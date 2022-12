Muntik na daw matapos ang career: Javee Mocon sa socmed naglabas ng ngitngit kay Aris Dionisio

NAGMAMAKTOL si Javee Mocon sa pagkaipit ng kanyang kamay sa laban ng Phoenix Fuel Masters kontra Magnolia Timplados kamakailan.

Nag-tweet si Javee kung saan makikitang napaaray siya nag maipit ang braso matapos ma-rebound ni Magnolia player Aris Dionisio ang bola.

“Someone look into this. Could’ve been worse!” wika ni Mocon.

Sa IG ay ibinahagi rin ni Mocon ang muntikan daw na pagkabali ng kanyang braso.

“Could’ve ended my career! And take away my livelihood!” gigil na pahayag ng Phoenix forward.

Marami naman ang nagpangaral kay Javee, sinabi ng mga netizen na normal lang ang pisikalan sa basketball lalo at quarterfinals na ang laban.

“Physical game expected of a Quarterfinals Match, teammate mo si perkins tignan mo ginagawa sa import ng mags whole game pero hindi ng social media,” sey na isang netizen.

“U know it’s not intentional. You’re trying to go for the ball e saktong na rebound na niya kaya ka naipit. He just needs to secure the possession and as far as I know, pabor pa nga yung tawagan sa side niyo po kuya eh,” tweet pa ng isa.

“Whats wrong with that? Ano gusto mo ibigay nya sayo ung bola?” sarkastikong tanong ng isa pang miron. (Ray Mark Patriarca)