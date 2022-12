Manila Clasico selyado: Justin Brownlee, Gin Kings haharapin Hotshots sa semis

ISANG tres ni Justin Brownlee sa krusyal na punto ang sinandigan muli ng Barangay Ginebra upang maitakas ang 99-93 panalo kontra NorthPort Batang PIer at angkinin ang ikalawang silya sa semifinals ng 2022 PBA Commissioner’s Cup sa PhilSprots Arena, Sabado.

Nagtala si Brownlee ng kabuuang 20 puntos, 9 rebounds, 5 assists at 2 blocks dagdag ang krusyal na tres sa huling 3:47 ng huling yugto upang isalba ang Gin Kings matapos na dumikit ang kalabang Batang Pier sa pagbabalik sa huling apat na silya.

Makakasagupa nito ang Magnolia Hotshots na una nang dinispatsa ang Phoenix para sa aabangang Manila Clasico.

Nagawang dumikit ng Batang Pier sa 85-87 mula kay Robert Bolick bago nagawang isalpak ni Brownlee ang paniguro na tres na nagpatalsik sa NorthPort sa kanilang sariling serye.

Tumulong sa Gin Kings sina Scottier Thompson na may 14 puntos, 9 rebouds, 9 assiss, 2 steals at 1 block, maging sina Jaime Malonzo at LA Tenorio na kapwa may 14 puntos. (Lito Oredo)