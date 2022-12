Maja atat nang pakasal, pabuntis kay Rambo

Bonggang pag-welcome ang binigay ng Crown Artist Management kay Meryll Soriano bilang bagong talent.

Siyempre, gusto ni Meryll na mas lumawak pa ang kaalaman niya sa pag arte, at gusto niyang gumawa pa ng maraming pelikula. Wish niya na makasama ang tita niyang si Mariel Soriano.

Pero ang mas bongga ay plano rin niyang maging direktor. Marami raw mga bigating director ang handang tumulong sa kanya.

Siyempre, suportado rin siya ng live-in partner niyang si Joem Bascon.

Siyempre pa, si Maja Salvador ang nanguna sa mainit na pagtanggap kay Meryll. At kuwento ni Maja, nakatakda rin siyang bumiyahe para aliwin ang isang taong pinagkakautangan niya ng loob.

May plano na rin si Maja na magpakasal next year. Handang-handa na raw siyang lumagay sa tahimik, sa piling ni Rambo Nunez. At siyempre, bet na bet na rin niyang maging ina, ha!

Imee binuking paboritong pagkain ng mga Marcos

Tuloy-tuloy lang ang pag-iikot sa iba’t ibang parte ng Pilipinas ni Sen. Imee Marcos. Ramdam na ramdam natin na aktibo talaga siya sa pagtulong sa ating mga kababayan lalo na ngayong nalalapit na Pasko.

Kailan lang ay naglunsad siya ng isang cookbook ng mga Marcos dishes, recipe sa tulong ni Chef Reggie Aspiras.

All out ang suporta ni Sen. Imee kay Pres. Bongbong Marcos, although kapag may nakita siyang hindi siya pabor sa nakararami o may pangamba sa isang proyekto ay kumukontra talaga siya.

‘Yun ang maganda kay Sen. Imee, na kahit kapatid niya ang presidente ay sinisita niya.

Anyway hindi ako nagtataka kung sa 2025 ay tumakbo ulit siyang senadora. Marami ang pumupuri sa kanyang trabaho.

Jeric Gonzales best actor sa Canada

Isa na naman best actor trophy ang nakuha ni Jeric Gonzales para sa ‘Broken Blooms’ na mapapanood na sa Dec. 14, na mula sa Saskatchewan International Film Festival sa Canada.

Big winner ang ‘Broken Blooms’ doon dahil walong major awards ang nakuha nila, kasama ang best actor. Kaya lalong ginaganahan si Jeric na gumawa pa ng magaganda at makabuluhang pelikula. Sobra ang saya ni Jeric sa nakuhang bagong award.

Sa ngayon ay naghahanda na si Jeric para sa kakaibang role na gagawin niya sa ‘ Urduja Files’ bilang lead actor ng tatlong lead actresses.

Malapit na silang mag-taping. Kaya tuloy-tuloy talaga ang magagandang blessing sa kanya.