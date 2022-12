Magdyowang salisi, sapol sa CCTV

Kulong ang isang mag-asawa matapos masapol sa CCTV camera ang pananalisi at pagnanakaw nila sa British national sa loob ng restaurant nitong Huwebes sa Quezon City.

Hindi na nakapalag ang suspek na si Jean Bernal Navarra, 32, ng Antipolo City, Rizal nang dakpin siya ng mga operatiba ng Quezon City Police District (QCPD) Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU) sa kanilang bahay sa Antipolo City, Rizal dala ang mga kuha ng CCTV camera sa nasabing establisimyento.

Sunod na inginuso ni Jean ang kinaroroonan ng asawa nitong si John Bernard, 35, na nakumpiskahan ng isang sachet na may laman na hinihinalang shabu at nagtangka pang manlaban sa mga pulis nang arestuhin siya ng mga ito sa Barangay Milagrosa sa Quezon City.

Nag-ugat ang pagdakip sa mag-asawa sa reklamo ni Kevin Arrowsmith na nasalisihan ng mag-asawa habang kumakain sa fast food sa loob ng supermarket sa Barangay Tagumpay, Proj. 4 sa Quezon City.

Nabawi sa mga ito ang bag ng dayuhan na may laman na P18,000, cash o 180 British pounds, British passport at registration card, sunglass, Ocean credit card (Europe), brown wallet, tatlong electronic tickets at itim na Yamaha Mio Gear motorcycle.

Kakasuhan ang mga suspek ng paglabag sa Article 308 (Theft) ng Revised Penal Code at dagdag na Resistance in Person of Authority at paglabag sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) laban kay John Bernard.