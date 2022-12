Lusaw endo, iba pang benepisyo sa media worker abot-kamay na

Lumapit umano sa pagiging batas ang panukala na magbibigay ng maayos na benepisyo sa mga nagtatrabaho sa media industry, ayon kay Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte.

Sinabi ni Villafuerte na nakalagay sa panukalang Media Worker’s Welfare Act ang pagbibigay ng security of tenure, hazard at overtime pay, dagdag na insurance coverage at iba pang job-related benefits sa mga media worker.

Inaprubahan ng Kamara ang Media Workers’ Welfare Act (House Bill 454) sa ikatlo at hu­ling pagbasa kamakailan.

Ang panukala ay mula sa limang pinagsama-samang panukala kabilang ang HB 304 na akda nina Villafuerte, Camarines Sur Representatives Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata, at Bicol Saro Rep. Nicolas Enciso VIII.

Sa ilalim ng panukala, ang mga media worker ay hindi tatanggap ng mas mababa sa itinakdang minimum wage ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at dapat na bigyan ng overtime pay at night shift premiums.

Dapat din umano ay saklaw ang mga ito ng Social Security System, Pag-IBIG fund, at Philippine Health Insurance Corp., ayon sa HB 454.

Ang mga empleyado na pupunta sa mapanganib na lugar gaya ng giyera ay dapat bigyan ng hindi bababa sa P500 hazard pay kada araw. Dapat ding bigyan ang mga ito ng angkop na safety gear.

Magkakaroon din ng dagdag na insurance coverage ang mga media worker gaya ng death benefits (P200,000), disability benefits (P200,000), at medical insurance benefits (P100,000).

Ang mga media worker ay mare-regular sa trabaho makalipas ang anim na buwang tuloy-tuloy na serbisyo at hindi maaa­ring alisin ng walang sapat na dahilan. (Billy Begas)