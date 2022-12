Lionel Messi lumapit sa mailap na korona ng World Cup

TULOY ang paghahabol ni Lionel Messi sa mailap na World Cup title.

Abante sa semis ng 2022 World Cup si Messi at Argentina pagkatapos ng 4-3 penalty shootout win kontra Netherlands nitong Biyernes.

Umabante ang Argentines 2-0, isinuko ang equalizer sa stoppage time para mapuwersa ang extra time na magkabuhol sa 2-2.

Halos mayanig na ang Lusail Stadium nang pumasok ang clinching penalty ni Lautaro martinez. Tinakbo ni Messi ang kanyang goalkeeper, dinaganan.

“We had to suffer, but we got through,” bulalas ni Messi.

Pisikalan ang match, 17 yellow cards ang ibinagsak bagaman si Netherlands defender Denzel Dumfries lang ang nakakuha ng dalawa at na-eject.

Kasado ang semis match ng Argentina at Croatia na 4-2 winner sa Brazil via penalty shootout din. (Vladi Eduarte)