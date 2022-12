Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 11, 2022/Linggo, Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – Entry No. 4, Entry No. 6, 11 Moves Like Jagger, 5 Noh Sen Young Yana

R02 – 3 Shastaloo, 6 Righteous Ruby, Entry No. 4

R03 – 1 Red Sole, 7 El Mundo, Entry No. 6, 4 Nards Bentetres

R04 – 9 Player Andri, 11 Gintong Hari, 1 Keep Da Trick, 4 Alalum Falls

R05 – 2 Mount Arayat, 14 Big Hook, 9 Namaskar, 3 Top Romance

R06 – 7 Marilag, 2 Speed Fantasy, 1 Bombay Nights , 6 Sudden Impact

R07 – 6 Amaretto Sour, 13 Meteora, 3 Silver Glow, 12 Jacqueline

R08 – 4 Don Julio

R09 – 2 American Dream, 12 Matikas, 3 Electrify, 6 Sir William

R10 – 1 Dambana, 2 Early Bird, 5 My Sweet Lord, 6 Since When

R11 – 7 Robin Hood, Entry No. 4, 9 King Tiger, 8 Blackburn

R12 – 9 Gentle Giant, 2 Misha, 11 Iikot Lang, 1 Señorita Bonita

R13 – 2 Greatest Joy, 5 Cool Mom, 11 Celebrity, 9 Blue Mist

Solo Pick: Shastaloo, Don Julio, Greatest Joy

Longshot: Mount Arayat, Marilag,