Heart labandera sa Paris

Dahil sa pagtira ni Heart Evangelista sa Paris, marami raw siyang natutunan gawin na hindi raw niya madalas gawin sa Pilipinas.

Kabilang sa mga enjoy siyang gawin sa Paris ay ang magluto, mag-grocery shopping at ang maglaba.

Pambawi raw ni Heart tuwing laundry day niya ay ang makita ang magandang view mula sa kanyang laundry area.

“Kahit nahihirapan kang maglaba, maganda naman ‘yung background, nakagagaan ng feeling,” sabi ni Heart.

Tinanong si Heart kung may balak na bang mag-migrate ito sa France since parati naman siyang nandoon. Bukod sa kanyang trabaho na pag-attend ng mga fashion events kunsaan lagi siyang inaabangan ng mga photographer at social media influencer, naiisip na rin ni Heart na mag-invest doon. Nauna na nga ang pagbili niya ng apartment sa Paris.

Pero homebase pa rin daw ni Heart ang Pilipinas. Parang second home daw niya ang Paris.

May rason pa rin daw si Heart na maging masaya and to celebrate ang pagdating ng bagong pag-asa sa 2023 sa kabila ng kanyang pagiging tahimik sa tunay na estado ng pagsasama nila ng mister niyang si Sen. Chiz Escudero.

“I turned 38 this February, and then it’s gonna be my lucky number 8, and you need to really celebrate 8 and isabay mo siya sa lahat ng good happenings in life,” sey pa ni Heart. (Ruel Mendoza)