Fran Yu, Letran Knights chill lang sa pagsikwat ng 3-peat

Finals Game 2 Linggo:

(Araneta Coliseum)

Best-of-three series

3:00pm — Letran vs CSB

(Knights angat, 1-0)

MAAARING maisakatuparan na ng Letran Knights ang ikalawang three-peat makalipas ang 38 taon sa panahon ni Samboy Lim, o hihirit ang Saint Benilde Blazers ng rubbermatch para sa inaasam na kampeonato matapos ang 22 taon sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament Game 2 Finals ngayong araw sa Araneta Coliseum.

Taong 1982 hanggang 1984 nang pagbidahan ni Lim ang Intramuros-based squad, na sinundan pa ng 10 pang titulo kabilang ang back-to-back at ang panibagong inaasintang three-peat sa kasalukuyan, matapos mahawakan ang Game 1 sa best-of-three championship showdown kontra Blazers sa bisa ng 81-75 panalo noong nagdaang Linggo sa Big Dome.

Muling maghaharap ang dalawang koponan alas-3 ng hapon, habang aalamin naman kung sino ang gagawaran ng Most Valuable Player, Rookie of the Year at Mythical Five selection bago ang tip-off para sa individual awards.

Inihayag ni Letran head coach Bonnie Tan na anuman ang nagaawa nina Lim at ng kanyang grupo, ayaw niyang maranasan ngayon nina Fran Yu, Louie Sanggalang, Brent Paraiso, King Caralipio, Kurt Reyson at iba pa ang pressure dahil magkaiba ang sitwasyon.

“For three-peat, we never talked about that. We just do one game at a time. Three-peat is just a bonus. Baka lalo pa tayo ma-pressure kapag kinompare pa natin sa previous years nila Samboy Lim,” wika ni Tan. “’Hindi naman namin kailangan i-duplicate, [we will] just handle our own business.”

Naghahanap rin ang Benilde ng kanilang kasaysayan na mabura ang 22-taong pagkagutom sa kampeonato na huling natikman noong 2000 sa grupo nina Sunday Salvacion, Al Magpayo, Mark Magsumbol at Jondan Salvador. (Gerard Arce)