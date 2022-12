Dinikdik ng US sa 7 kaso, ari-arian pa kinumpiska: Quiboloy may oras sex sa mga pastora

Kontrolado na ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng US Department of Treasury ang lahat ng mga kayamanan at ari-arian ni Pastor Apollo Quiboloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, the Name Above Every Name (KOJC) church dahil umano sa korapsyon at paglabag sa mga karapatang-pantao, partikular ang puwersahan nitong pakikipag-sex sa kanyang mga batang miyembro.

Nilantad ng US court ang mga kaso ni Quiboloy kabilang ang pang-aabuso umano sa kanyang mga pastora na diumano’y may sinusunod na schedule ng pagtatalik. Nahaharap ang televangelist at spiritual advisor ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa ‘financial sanctions’ ng pamahalaan ng Amerika sa ilalim ng Executive Order 13818 na bumuo at nagpapatupad ng Global Magnitsky Act na siyang kumakastigo sa mga indibidwal na lumabag sa mga karapatang-pantao at iba pang krimen.

Kabilang si Quiboloy sa hanay ng 39 katao mula sa siyam na bansa na kinastigo ng pamahalaan ng Amerika na may mga ari-arian sa kanilang bansa at inaakusahan ng mga paglabag sa karapatang pantao at korapsyon.

Magkakahiwalay na ipinost ng US State Department at Department of the treasury sa kanilang website ang pagkastigo kay Quiboloy at iba pa kasabay ng pagdiriwang ng International Anti-Corruption Day at International Human Rights Day.

Ayon sa US State Department, ginamit ni Quiboloy ang kanyang kapangyarihan bilang founder at lider ng KOJC para abusuhin at unang makatikim sa mga babaeng miyembro nito na may edad 11 mula noong 2006 hanggang 2020.

Noong 2021, isinakdal si Quiboloy sa Amerika matapos mabuko na sinisipingan niya gabi-gabi ang mga batang pastora ayon sa itinakdang oras at araw sa mga ito.

Naglilingkod umano ang mga ito kay Quiboloy bilang mga personal assistant at bahagi ng kanilang duty ang gabi-gabing pakikipag-sex dito.

Ilan umano sa mga pastorang ito ay dinala at itinatago ni Quiboloy sa iba’t ibang bansa.

Sa kasalukuyan ay kabilang si Quiboloy sa Wanted List ng Federal Bureau of Investigation (FBI) dahil sa mga kasong “Conspiracy to Engage in Sex Trafficking by Force, Fraud and Coercion, and Sex Trafficking of Children; Sex Trafficking by Force, Fraud, and Coercion; Conspiracy; at Bulk Cash Smuggling.”

Samantala, sa isang post sa Twitter, sinabi ng legal counsel ng KOJC na si atty. Ferdinand Topacio na dapat mahiya sa kanilang sarili ang mga Amerikano dahil kinastigo ng kanilang pamahalaan si Quiboloy sa kabila ng kakulangan ng ‘due process.’