Bonbon Inigo nagpasiklab sa Negros Oriental tourney

NAKITAAN ng husay si Michael Jan Stephen “Bonbon” Rosalem Inigo nang magkampeon sa 1st Hon. Cezanne Fritz Diaz – Open Chess Tournament na ginanap sa Jica Building, Siaton National High School sa Negros Oriental noong Disyembre 3.

Inilista ng 15-year-old at pambato ng Bayawan City, Negros Oriental ang 5.5 points sa anim na laro, sapat upang makopo ang kampeonato, tabla naman siya kay veteran Drigo Teves ng Pamplona, Negros Oriental sa penultimate round.

Sina Teves, Bobby Torres, Gemon Tolentino at Lance Nathaniel Orlina ay magkakasalo sa second place na may parehong five points subalit nasungkit ng huli ang silver dahil sa mas mataas na tiebreaker sa event na suportado ni Hon. Cezanne Fritz Diaz sa 10 minutes plus 5 second increment rapid time control format.

“I’m so happy to win the tournament,” sabi ni Inigo na Grade 10 student ng Bayawan City Science and Technology Education Center (BCSTEC).

Si Inigo ay sariwa pa sa pagkapanalo sa Eastern Asia Youth Chess Championship na ginanap sa Asia Hotel sa Bangkok, Thailand noong Nobyembre 4. (Elech Dawa)