Bicol target ni ‘Rosal’, Signal No. 1 nakataas na sa ilang lugar

Nakataas na ang Signal No. 1 sa ilang lugar sa Bicol dahil sa epekto ni ‘Rosal’ na inaasahang tuluyang magiging tropical depression sa susunod na 24 oras.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical, Services Administration (Pagasa), kabilang sa mga apektadong lugar na nasa ilalim ng Signal No. 1 ang Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur at eastern portion ng Albay City.

Inaasahang makakaranas ng malalakas na pagbuhos ng ulan ang Bicol Region, Quezon at Aurora ngayong araw ng Linggo.

Dahil sa lawak ng dalang puwersa ni ‘Rosal’, posible ring makaranas ng malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas.

Nagbabala rin ang Pagasa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga uulaning lugar.