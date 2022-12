‘Bastos, ipokrita’: Alex tinalakan ng mga fan sa ‘away’ kay Dina

Kung ang goal ni Alex Gonzaga ay makakuha ng simpatiya, mukhang kabaligtaran ang nangyayari.

Sa biglang pagkakaungkat niya noong early 20’s daw niya sa taping, pinagsisigawan siya ng isang “matandang” artista. Na-traumatized daw siya dahil sa pangyayaring ito.

Wala namang pangalang binanggit si Alex, pero napakahusay lang talagang maghalukay ng mga netizen. Nahanap ang video ng actress na si Dina Bonnevie kunsaan, naglitanya rin ito at nagkuwento ng sarili niyang version.

Madaling ipinagpalagay ng mga netizens na ang isa’t isa ang tinutukoy ng dalawa.

At kung mababasa ang majority ng mga comment, halos walang pumanig kay Alex at karamihan ay pinagsabihan pa ito na diumano’y “rude” raw.

Ilan sa mga comments online, “Nakakalungkot lang..halos kabisado na nila Bible verses.. pero ‘di nila ma-apply in real life.. maalam sa Bible pero kulang sa humanity.. na sobrahan sa pagpapakatotoo pero nakalimot magpakatao.”

“Ang tawag diyan hypocrites! Hindi pinamumuhay kung ano ang nasa Bible, practice what you preach Alex G.”

“Ilang veteran actors ang pinaghintay mo dun siya lang ang may lakas loob na pagsabihan ka at nag-attitude ka pa after instead na nag-explain ka ng maayos knowing Dina B who had a good reputation in showbiz, sino ngayon ang maniniwala sayo…”

“Why does she needs to drag someone else’s name just for content? Una si Heart, tapos joke lang daw. Ngayon si Ms. D? Girl, you need other people just to be relevant?”

“Matanda talaga? It only shows her character.”