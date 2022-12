Agri tiklop sa bentahan ng smuggled sibuyas

Inihayag ng Department of Agriculture (DA) na hindi na maaa­ring ibenta pa sa Kadiwa markets ang 100,000 kilo ng smuggled na pu­ting sibuyas dahil hindi na ito akma para sa pagkain ng tao.

“Ang resulta ay mukhang hindi kaiga-igaya. Una, ‘yung pinag-imbakan ng smuggled nito ay hindi para sa sibuyas. So nung nakumpiska ito mukhang ‘yung iba nag-deteriorate na because hirap sila maglabas,” paliwanag ni DA deputy spokesperson Rex Estoperez sa media forum nitong Sabado.

“Secondly is that ‘yung hygiene, mukhang hindi maganda. Not safe for human consumption. The infestation is also not safe for our industry. So, we will not risk selling this to Kadiwa,” aniya pa.

Sinabi ni Estoperez na sa mga pagsusuri sa sibuyas ay malapit na itong mabulok at maaa­ring magdulot ng mga panganib sa kalusugan, kaya kanila na lamang ibabaon o susunugin ang mga ito.

Pero aniya, ipagpapa­tuloy pa rin nila ang mga pagsusuri sa iba pang smuggled agriculture products na nakumpiska ng Bureau of Customs (BOC) at mga ahen­syang may kaugnayan dito. (Dolly Cabreza)