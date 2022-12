Usapin sa ‘conflict of interest’ sa Dengvaxia nakabitin sa DOJ

Mariing pinabulaanan ng mga magulang ng mga batang namatay sa Dengvaxia vaccine, na naayos na ng Department of Justice (DOJ) at Public Attorney’s Office (PAO), ang usapin sa pagkakaroon ng conflict of interest sa mga kasong may kinalaman sa dengvaxia.

Tinukoy ng grupo si DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes T. Andres na dating abogado ni dating DOH Secretary na ngayon ay Congresswoman Janette L. Garin, isa sa mga respondents sa dengvaxia cases.

“Pinabubulaanan namin ang mga naglabasang artikulo sa mga pahayagan noong Disyembre 5, na naayos na ng DOJ at PAO ang usapin patungkol sa conflict of interest sa mga kasong may kinalaman sa Dengvaxia ng isa sa mga Undersecretaries ng DOJ na si Hon. Jesse Hermogenes T. Andres, na dating abogado ng aming isinakdal na si Dr. Janette L. Garin na isang Congresswoman sa ngayon, ” batay sa paghayag ng mga magulang.

Kasabay nito, hiniling kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na pagbitiwin ang panel of state prosecutors at si Usec Andres sa paghawak ng mga kaso ng mga batang namatay dahil sa dengvaxia.

Umaapela rin ang mga magulang ng dengvaxia victims na ipaubaya na lamang sa Quezon City Prosecutor’s Office ang paglilitis ng mga kasong kriminal na isinampa sa QC Regional Trial Court (RTC).

“Mahirap po bang ibigay sa amin ang kahilingang ito? Ang aming pagtitiwala na makakamit namin ang hustisya para sa aming mga anak ay unti-unti nang napaparam,” pahayag ng mga magulang. (Dolly B. Cabreza)