Tips para sa ligtas na pamimili online

Abala na naman tayong lahat sa preparasyon para sa darating na Pasko. At kahit nga kapos ay talaga namang iraraos natin ang selebrasyon na magkakasama ang buong pamilya. At kahit simple, hindi mawawala ang pagbibigay natin ng regalo sa mahal natin sa buhay.

Marami ang namimili sa online dahil na rin sa convenience na dala nito. Hindi mo na kailangang magbyahe at sumuong sa traffic, personal pang idedeliver sa bahay ninyo ang mga produkto. Bukod kasi sa pwedeng hindi ka na lumabas ng bahay, kumpleto ang pwede mong mabili, mula de lata, gulay, prutas, hanggang sa gadgets, damit, sapatos at hard-to-find items. Mas marami ka pang pagpipilian at mas mura ang ilan sa mga ibinebenta doon.

Marami ring kababayan natin ang nakahanap ng bagong pagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta online. Sa online selling, naitawid ng maraming nawalan ng trabaho ang buwan-buwang gastusin ng pamilya. At naitatawid din natin ang gastos dahil minsan mas mura ang mamili sa shopping apps sa ating mga cellphone.

Pero syempre hindi perfect ang sistema dahil pwede ka pa ring mabiktima ng fake items, o mga scam dahil may nakakalusot pa rin sa regulations ng karamihan sa online selling platforms.

Kaya para maiwasan ang trobol sa pamimili online, ito ang ilan sa pwede ninyong gawin:

1. Tingnan at suriin ang reviews. Bago natin pindutin ang ‘check out’ button, siguraduhin munang nabasa ang reviews sa produkto at sa online shop. Madalas na mayroon namang puntos ang online shop kung gaano ito ka-reliable o gaano ka-legit ang itinitindang items.

2. Basahin ang return-and-exchange policy. Marami ang hindi na iniitindi ang mga detalye gaya nito. Mahalaga na basahin natin kung ano ang inooffer na return-and-exchange policy para sa mga produkstong ating pinamili. Paano kung may damage, maling kulay, iba ang size o maling produkto ang naipadala sa atin? Importante ito dahil ito ang ating safety measure sakaling gusto nating papalitan ang ating nabili.

3. Kung kaya, magbayad lang sa pamamagitan ng “Cash-on-delivery” (COD) scheme. Marami kasing nabibiktima ng fraud at phishing sa paggamit ng credit cards o ATM cards sa pagbabayad ng binili. Mas mabuti nang sigurado at piliin ang COD na parang kaliwaan ang sistema.

4. Iwasan ang online shops na nagbebenta ng sobrang murang produkto. Kung sobrang baba ng presyo ng itintinda ay magdalawang-isip ka na. Pwedeng peke, may sira, expired o tampered na ang mga ito. Sabi nga, pag ‘too good to be true’ malamang hindi yan totoo.

5. I-check kung may lehitimong dokumento gaya ng DTI registration o business permit na nagpapatunay na rehistrado at lehitimo ang isang online store.

Ngayong paparating ang Pasko, huwag nating hayaan na sa ating pagnanais na makatipid ay masilaw tayo sa ilang mga manloloko sa internet at masayang ang ating itinabing kaunting halaga para mapasaya ang pamilya. Maging wais at matalinong konsyumer, online man o offline. ###