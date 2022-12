Taguig bitaw suporta sa PDEA, Binawi opisina

Pansamantalang ikinandado ng Pamahalaang Lungsod ng Taguig ang gusali na ipinahiram nito sa Philippine Drug Enforcement Agency-Southern District Office matapos madisyama sa hepe at dalawa nitong ahente na dinakip nang makumpiskahan ng P9.1 milyong halaga ng ilegal na droga sa mismong tanggapan nila sa lungsod noong Miyerkoles.

Sa isang pahayag, sinabi ng pamahalang lokal na mananatiling suspendido ang kanilang suporta sa ahensya hanggang hindi natatapos ang imbestigasyon at napaparusahan sina PDEA SDO chief Enrique Lucero at mga ahenteng sina Anthony Alabastro at Jairesh Llagun na dinakip sa isang anti drug operation sa loob mismo ng kanilang opisina na matatagpuan sa A. Bonifacio St., Barangay Upper Bicutan, Taguig City.

Anila, kasuklam-suklam at hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng mga tauhan ng PDEA dahil sila dapat ang lumalaban sa mga sangkot sa ilegal na droga.

Taong 2018 nang ipahiram sa PDEA ang bagong tayong pasilidad bilang suporta ng LGU kontra operasyon sa ilegal na droga.

Nauna nang sinabi ng National Capital Region Police Office (NCRPO) na mga nakumpiskang droga ang ni-recycle at ibinenta nina Lucero sa kanilang mga kliyente. Hindi anila agad ito nawasak dahil ginagamit pang ebidensya sa mga kaso. (Betchai Julian)