Player iniwan ng dyowa, manok na lang hinihimas

NAWALAN ng kulay ang dating kumukutitap na paligid ng mahusay na volleyball player.

Galing sa matamis na relasyon si ‘Ek-Ep’ sa mahusay din at kilalang kapea volleyball player bago na lamang ang supresang pakikipag-breal sa kanya.

Ankaya naman, ang dati nitong masaya na personahe ay nangulimlim at pinili na lamang manatili sa kanyang tirahan sa probinsiya matapos ang sikat na volleyball tournament.

Halata ring naging matamlay ang kanyang naging paglalaro matapos ang breakup nito sa dating dyowa.

Madalas ngayon na mga alagaang manok na lamang ang kanyang hinihimas imbes na ang kanyang dating sweetheart.

Si player ay may inisyal na ‘KP’ as in Kulang sa Pagmamahal. (Lito Oredo)