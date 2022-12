PBBM inatras sa Maharlika Fund, ipapahawak kay Diokno

Inalis ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang chairperson ng board na mangangasiwa sa panukalang Maharlika Wealth Fund (MWF).

Sa pagdinig ng House committee on appropriations nitong Biyernes, sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at Northern Samar Rep. Paul Daza na ang pangulo ay nasa “no-win” situation kapag pinamunuan nito ang MWF board.

Sinabi ni Daza na mapopolitika lamang ang pondo kung pangulo ang mamumuno dito.

“My personal opinion is we should layer and shelter the President because it’s a no win situation for the President to chair such a board,” sabi ni Daza.

Ayon kay House committee on banks and financial intermediaries chairperson at Manila Rep. Irwin Tieng, na dumalo rin sa pagpupulong, mayroong amyenda si House committee on appropriations vice chairperson at Marikina Rep. Stella Luz Quimbo sa naturang probisyon.

Sa halip na ang pangulo, ang tatayong chairperson ay ang kalihim na lamang ng Department of Finance na kasalukuyang pinamumunuan ni Secretary Benjamin Diokno.

Sa huling bahagi ng deliberasyon, sinabi ni Quimbo na binago ang komposisyon ng MWF Council.

Ayon kay Quimbo ang 15-member board ay bubuuin ng Finance secretary (chairperson), chief executive officer ng MWFC, mga pangulo ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, pitong regular member na mula sa mga fund contributor at apat na independent director galing sa pribadong sektor.

Tatalakayin ng House committee on banks sa Lunes ang amyenda sa panukala. (Billy Begas/Eralyn Prado)