Obrero tepok sa hinukay na resort

Patay ang isang obrero nang matabunan ito ng gumuhong lupa habang nasa ilalim ng hinukay na pundasyon ng itatayong private resort club sa Nasugbu, Batangas nitong Miyerkoles.

Tumagal umano ng apat na oras bago narekober ang bangkay ni Francis Ortiz, 33-anyos at residente ng Sitio Sisa, Barangay Wawa sa Nasugbu.

Sa ulat, nasa ilalim ng nasa 20 talampakan na hukay ang biktima sa construction site sa Terrazas de Fuego resort nang bigla itong gumuho bandang alas-4:30 ng hapon.

Agad nagsagawa ng retrieval operation ang mga tauhan ng Nasugbu Bureau of Fire Protection (BFP) at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) pero wala ng buhay ang biktima nang maiahon ito bandang alas-nuwebe ng gabi.

Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon sa insidente para matukoy kung may nangyaring kapabayaan sa panig ng contractor at iba pang sangkot sa konstruksyon ng resort. (Ronilo Dagos)