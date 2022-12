Nilampaso 10 bansa: Jodi waging best actress sa Singapore

Kinabog ng Pilipinas ang sampung kalapit na bansa sa larangan ng pag-arte sa katatapos lang na Asian Academy Awards, na ginanap sa Singapore.

Waging-wagi nga si Jodi Sta. Maria (bilang Dr. Jill sa The Broken Marriage Vow) sa kategoryang best actress in a leading role.

Ang taray nga na tinalbugan niya ang mga aktres na sina Rarriwuy Hick ng Australia, Louise Wong ng Hong Kong, Sakshi Tanwar ng India, Indah Permatasari ng Indonesia, Kim Hye-Soo ng South Korea, Nad Zainal ng Malaysia, Rebecca Lim ng Singapore, Cheryl Yang ng Taiwan, Prapakorn Chairak ng Thailand, Le Ngoc Minh Hang ng Vietnam.

Pare-parehong palaban sa aktingan ang mga nabanggit na aktres, na ang iba ay nanalo na rin ng award mula sa ibang festival.

At mahigpit nga raw ang laban, dahil .93 lang ang lamang ng una sa iba.

Iba rin ang award giving body na ito, dahil mula sa 11, bumaba sa 5 ang pagpipilian sa naturang kategorya.

At pasok nga ang India, Philippines, Korea, Taiwan, Singapore, na ang diperensiya lang ng lamang ay .07, na sobrang higpit talaga.

Para ngang sumuot sa butas ng karayom si Jodi, kaya gulat na gulat siya nang tanghaling best actress. Katabi niya noong mga oras na `yon si Dimples Romana.

Nanlaki ang mga mata, nagtakip ng bibig, at mahigpit na yumakap kay Dimples nang tawagin ang pangalan niya.

“Oh my God. This is so unexpected. Wait…” chika ni Jodi.

“Thank you to the Asian Academy. ABS-CBN. Dreamscape.

“Thank you Direk Connie Macatuno, Direk Andoy Ranay, my co actors. The production team. It takes a village to produce a wonderful series.

“I’m lost for words,” sabi ni Jodi, at nagsigawan nga ang mga tao sa venue.

“This is the highlight of my year. God, thank you,” sabi pa ni Jodi.

Anyway, makikita rin sa video kung paano pumalakpak, sumigaw si Kylie Padilla, nang tawaging best actress si Jodi. (Rb Sermino)