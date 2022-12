Marcelito Pomoy madamdamin mensahe kay Jovit

Madamdamin ang mensahe ni Marcelito Pomoy kay Jovit Baldivino, na malapit nga niyang kaibigan. Sa kuwento ni Marcelito sa kanyang Facebook, pinilit pa niyang kausapin ang kaibigan bago ito pumanaw.

“Parekoy…. 3:33am this morning pinipilit ka pa naming kausapin at gisingin baka magmilagro pa… sobrang sakit mawalan ng isang kaibigan…

“Ikaw ‘yung taong unang sumuporta sa laban ko sa PGT.

“Pahinga ka na… no more pain parekoy… isa kang tunay na kaibigan… hinding hindi kita malilimutan…

“From the day na tinakbo ka sa ICU… pinuntahan agad kita.. talked to the family if we can raise funds for you… if we can do concert for a cause for you but its too late now…

“Contacted all the generous and people with a big heart all over the world to help you parekoy…

“Thank you so, so much to all those who helped Jovit… thank you for being with us during Jovit’s fight…

“To those who are in the US and other country… a little help for Jovit’s family would mean a lot right now….” sabi ni Marcelito, na pinost din ang numero ng misis ni Jovit na si Sherly Cheng Zelle para sa mga gustong mag paabot ng tulong.

Ang aming taos pusong pakikiramay kay Jovit… (Rb Sermino)