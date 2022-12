Mangingisda, dyowa nalambat sa ‘tobats’, boga

Sa kulungan bumagak ang isang mangingisda at kanyang kinakasama matapos pagbentahan ng pinaniniwalaang shabu ang isang pulis habang armado ng baril sa Navotas City nitong Huwebes.

Kinilala ang mga suspek na sina Jefferson Legazpi, alyas ‘Jeff’, 39, at Belinda Acuna, 30, kapwa residente sa Barangay Tangos, ng nasabing lungsod.

Bukod sa 15.2 gramo ng shabu na may market price na P102.000, nakuha din sa pag-iingat ni Legazpi ang cal. 9mm pistol na kargado ng talong bala nang kalawitin sila sa isinagawang buy-bust operation sa Judge Roldan St., Barangay San Roque bandang alas-11:30 ng gabi nitong Huwebes.

Ayon sa Station Drug Enforcement Unit ( SDEU), markado si Legazpi bilang bagitong tulak sa kanilang lugar. Hinudyat ang pag-aresto sa mga ito nang tanggapin nila ang P500 na bayad sa iniskor nitong shabu.

Kinasuhan sila ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at R.A. 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. (Orly Barcala)