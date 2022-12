Mag-ingat sa HFMD, malaria ngayong Pasko

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Ilang araw na lang, Pasko na. Naghahanda na ang lahat sa taunang pagsasama-sama para ipagdiwang ang kapanganakan ni Hesus.

Malaking bagay na wala tayong karamdaman pagsapit ng mahalagang okasyong ito, lalo pa’t may banta pa rin ng COVID-19. Bukod dito, patuloy ang pagtaas ng kaso ng foot and mouth disease sa lalawigan ng Albay na umabot na sa 541 mula noong Oktubre 2022.

Karamihan sa kaso ng HFMD ay naitala sa bayan ng Oas, Guinobatan at Legazpi City kung saan ang nadapuan ay mga batang isang taon hanggang sampung taong gulang.

Ayon sa Albay provincial health office, ang pagtaas ng kaso ay bunsod ng mahinang sanitation dahil kung saan-saan dumudumi ang mga tao. Inatasan na ang mga komunidad at mga paaralan na mag-disinfect sa kanilang kapaligiran at ihiwalay ang mga dinapuan ng HFMD.

Ang sakit na ito’y karaniwang nagsisimula sa lagnat, ubo at sipon. May makikita ring sugat sa dila, gilagid o kaya’y sa loob ng pisngi gayundin ang pamamantal sa palad at paa. Ang mga sintomas nito’y nawawala sa loob ng pito hanggang sampung araw.

Bukod sa HFMD, magtulong-tulong din po tayo mga Kasurog na puksain ang mga lamok na nagdadala ng malaria at maging dengue. Panatilihin po nating malinis ang kapaligiran at sundin ang mga hakbang para tayo’y maging malaria at dengue free.

Lagi po tayong gumamit ng mosquito repellent, magsuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon kung nasa labas, panatilihing mahangin ang inyong lugar, mag-kulambo kapag matutulog, hanapin ang lugar na pinagtataguan o pinangingitlugan ng lamok at panatilihing malinis ang kapaligiran.

Ugaliin din nating pangalagaan ang ating balat. Ang ating balat kasi ang pangunahing depensa labansa mga iba’t ibang mikrobyo, kemikal, maging sa pabago-bagong klima.

Lagi ding magpakonsulta sa medical professionals kapag nakakaranas ng ‘di karaniwang kondisyon ng inyong balat. Huwag maliitin at dedmahin ang mga senyales upang maagapan nang maaga at hindi lumala.

Upang labanan at maibsan ang iba’t-ibang uri ng sakit, tiniyak ng inyong lingkod na sa ilalim ng 2023 national budget, mapopondohan ang mga social services ng gobyerno, partikular na ang pagpapatayo ng ospital sa mga lalawigan.

Ipinaglaban po natin, bilang chairman ng House Committee on Appropriations, na hindi mabawasan ang alokasyon para sa kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Natutuwa po ako at naratipikahan na ng Senado at Kongreso ang Bicameral Conference Committee report sa pinagpaguran nating General Appropriations Bill (GAB) na nagkakahalaga ng P5.268 trilyon.

Samantala, binabati po ng inyong lingkod ang 20 magsing-irog sa Ako Bicol Party-list Kasalang Bayan 2022.

Bago ang pinakahihintay na pag-iisang dibdib ng ating mga magkakapares noong nakaraang Sabado, Disyembre 3, 2022, sumailalim po muna sila sa CANA Seminar sa Saint John the Baptist Church sa Sorgoson.

Ang Kasalang Bayan ay handog natin sa mga Bicolanong nangangarap maikasal sa simbahan. Karamihan sa kanila’y matagal nang nagsasama ngunit sa iba’t-ibang kadahilanan ay hindi nakapagpakasal sa simbahan.

Bukod sa kanilang pagpapakasal, nagbigay din tayo ng kaunting tulong para sa pagsisimula ng bagong yugto sa kanilang buhay.

Hangad po natin na sa pamamagitan ng ating programa ay mas mapagtibay pa ang relasyon ng bawat mag-asawang Bicolano! Muli, taos puso akong bumabati sa lahat ng mga bagong kasal. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!