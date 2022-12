Laplapan, ‘loving-loving’ sa publiko kakalusin ng konseho

Pursigido ang konseho ng Iloilo City na limitahan ang tinatawag na ‘public display of affection’ (PDA) sa lungsod dahil sa masamang epekto umano nito partikular sa hanay ng kabataan.

Naniniwala si Councilor Johnny Young na okay lang ang minsang paghalik, pagyakap, pag-akbay at holding hands ng magkasintahan sa publiko pero mahalay na kung hahantong ito sa lingkisan at ‘torrid’ o marubdob na halikan sa harap ng maraming tao.

Tinukoy ni Young, chairman ng committee on moral recovery ng Sangguniang Panlungsod (SP) ang nag-viral na video ng isang babae at isang lalaki habang naglalaplapan sa Mandurriao district kamakailan.

Tinawag ito ni Young na masamang ehemplo dahil posible itong gayahin ng kabataan dahilan para bumagsak ang pagpapahalaga nila sa kanilang moralidad.

Iginiit niya na bawal ang PDA sa ilang lugar sa Singapore at ito ang nais niyang mangyari sa Iloilo.

Aalamin aniya niya kung may umiiral na ordinansa kaugnay dito para agad niyang mailatag ang kanyang panukala kung sakaling hindi ito kabilang sa kanilang mga batas sa lungsod.