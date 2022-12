Kuryente bill sisipa pagtapos ng refund – Meralco

Tataas ang bill ng mga residential customer ng Meralco ng P66 ngayong Disyembre.

Ayon sa Meralco, tumaas ng 32.97 sentimo per kilowatt hour ang kuryente sa P10.2769 per kWh mula sa P9.9472 per kWh noong Nobyembre.

Paliwanag ng kompanya, tumaas ang singil dahil natapos na nitong i-refund ang 46.69 sentimo per kWh sa mga kustomer na inutos ng Energy Regulatory Commission (ERC) noong Abril 2022.

Dagdag ng Meralco, may tatlo pang refund para sa mga kustomer na matatapos at mararamdaman ito sa mga billing sa Enero, Pebrero at Hunyo ng susunod na taon.

Kapag natapos na umano ang mga refund, tataas na ng 27.61 sentimo per kWh ang singil sa January bill, 19.23 sentimo per kWh sa February bill, at 86.56 per kWh sa June billing.

Ang mga refund ay galing sa mga sobrang kinubra sa kustomer mula Hulyo 2015 hanggang Hunyo 2022 dahil hindi kinuwenta ng ERC ang tamang singilin sa tinatawag na regulatory reset mula Hulyo 2015.

Sabi ng Meralco, bumaba naman ang generation charge ngayong buwan ng 19.42 sentimo per kWh ngunit hindi ito sapat para matabla ang epekto ng nawalang refund kaya nagmahal pa rin ang singil sa kuryente.

Dagdag pa ng Meralco na nakatulong ang pagbawi ng piso laban sa dolyar sa pagbaba ng generation charge dahil naging mas mura ang inaangkat na panggatong ng mga power plant. (Eileen Mencias)