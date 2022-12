John Amores nakasilay ng bagong liwanag sa Zamboanga Valientes

BAGONG pag-asa ang naghihintay kay John Amores matapos mabiyayaan ng kontrata ng Zamboanga Valientes para sa ASEAN Basketball League Invitational na nakatakdang magsimula sa Enero 2023.

Malugod na tinaggap ng Valientes ang dating Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers forward na hinatulan ng ‘indefinite suspension’ ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) at mapatalsik sa Kalentong-based squad kasunod ng kinasangkutang pananakit at pananapak sa apat na manlalaro ng College of Saint Benilde (CSB) Blazers nung nakaraang buwan.

“We at Valientes believe in second chance. He is a good player who made a mistake which he truly regrets. One mistake does not define who you are,” pahayag ni general manager Nino Rejhi Natividad sa isang statement.

Bago ito masangkot sa pananapak kina Jimboy Pasturan at Taine Davis nung Nobyembre 8 sa second round ng eliminasyon ng NCAA men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, kumukamada ito ng 9.0 puntos, 4.3 rebounds at 1.2 assists sa 13 laro sa 98th season.

Humingi ng paumanhin si Amores sa buong koponan ng Saint Benilde matapos lumapit ito ng kusa sa isa sa manlalaro at kay coach Charles Tiu sa mismong basketball gymnasium. Subalit nananatiling nakasampa ang kaso nito sa San Juan Prosecutors Office.

Sa hindi naman sinasadyang pagkakataon, bago ito naging ‘Valientes’ minsang binitbit ng Zamboanga ang monicker na ‘Amores’ sa koponan sa Liga Pilipinas.

“Before we became Valientes, our monicker was Amores in Liga Pilipinas. Amores is love so we believe he can be a changed man this time especially he will be with the Zamboanguenos. It’s okay to be brave as long as you do it in the right way,” saad ni Navarro. “I think he will help our team especially in defense and outside shooting. We are looking forward to the rise of Amores with the Valientes.” (Gerard Arce)