‘Golden Girl’ Hidilyn Diaz-Naranjo mas hebigat laban sa Paris Olympics

MAS PINILI ni 2020+1 Tokyo Olympics gold at kako-korona lamang na 2022 IWF World Weightlifting Championships triple gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo na umakyat ng timbang sa kanyang ikalimang sunod na pagtuntong sa Olympics na gaganapin sa Paris, France sa 2024.

Ito ang sinabi ni Diaz-Naranjo sa panayam sa telebisyon matapos nitong masungkit ang natatanging mga gintong medalya na hindi pa nito napapanalunan sa pagwawagi sa women’s 55kgs Huwebes sa ginaganap na Wiorld Championships sa Carpa De las Américas Corferias sa Bogotá, Colombia.

“Umaasa po ako sa maraming tumutulong sa akin para matupad ko po ang inaasam ko na makuha ang ikalawang gold sa Olympics,” sabi ni Diaz. “Medyo magiging iba po ang training kasi mas mataas ang susunod na timbang pero gagawin po namin ang makakaya.”

Pinamunuan ni Diaz ang women’s 55kgs category sa pagwawagi sa snatch, clean and jerk, at total lift na kabuuang 207 kilos.

Gayunman, magiging huling pagkakataon na sasabak si Diaz sa weight category kung saan nanalo siya ng ginto sa Tokyo Olympics isang taon bago nagdesisyong tuluyang alisin ang 55kgs division sa Olympic Games.

“This is my final lift at 55kgs category and I’m happy to end it as IWF World Champion,” isinulat ni Diaz sa kanyang social media account.

Matatandaan na ang 31-anyos na Zamboangena ay sumabak noon sa 58kgs habang nagsisimula pa lamang sa 2008 Beijing Olympics kung saan siya ay binigyan ng wildcard entry pero tumapos na huli.

Nakatakda na niyang subukan ang nasabing weight division sa posibleng kanyang huling Olympics sa 2024. (Lito Oredo)