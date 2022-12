Dina tinawag na matanda? Alex nilantad pagtataray, pagsigaw ng kapwa artista

Aware kaya sina Dina Bonnevie, Alex Gonzaga, na ‘magkaaway’ silang dalawa ngayon?

Well, dahil nga sa podcast ni Alex na ‘Ano Na, Catherine?’, na kung saan ang theme nga niya ay may kinalaman sa Anti-Hero na kanta ni Taylor Swift, nasabi niya na na-trauma siya sa isang kasamahang artista.

“So there was a time when I was in early 20s, magtu-21 ako, I was so traumatized.

“Pinagsisigawan ako ng isang artistang matanda. Pinagsisigawan talaga niya ako from head to foot, everything.

“Akala niya galing ako sa bahay, late lang ako, hindi niya alam na galing ako sa work kasi siguro hindi sinabi sa kanya,” kuwento ni Alex.

At makalipas daw ang ilang taon, napanood niya na nagpa-interview ang artistang matanda na `yon.

“After how many years, she’s painting me as a bad guy, na deserve ko yon.

“Yung pinanood ko ang interview, I think hindi ako ‘yan. Pero parang ‘yung kuwento ko ang sinasabi niya, pero mali ‘yung kuwento niya.

“Parang you would just let it be, and then kapag sila pa ‘yung nagkuwento, sila pa ‘yung mabait at ikaw pa ang masama, parang ibang-iba na ang kuwento.

“So naisip ko, anong kailangan kong gawin kapag ganoon? Naisip ko, wala. Kasi alam ko naman`yung katotohanan,” chika pa ni Alex.

Eh, biglang may nagkonek sa naging interview ni Dina Bonnevie tungkol sa isang artistang baguhan na hindi raw niya pinalampas ang kamalditahan. Matagal na ang interview na `yon, pero nabuhay nga ulit ngayon.

Kasi nga raw, panay ang alis ng baguhang artista na `yon, na pinaghihintay silang mga senior star.

“Lahat kami, kasi, mga senior stars kami noon, talagang pinaghihintay niya kami lagi. Aalis siya pag lunch time, babalik siya, alas-tres na.

“Sabi ng leading man ko, ‘tell her na, Miss D! Come on, you know! Let’s not allow her ganyan-ganyan.’ I’m so tired.’

“Pagdating na pagdating niya, ang sabi niya sa akin, ‘Where are you going, Tita?’

“Sabi ko, ‘We’re going to leave. What did you think, we were born to wait for you? Excuse me, who do you think you are?’

“Sabi ko, ‘Are you somebody? Excuse me. You haven’t made a mark. Have you proven yourself at least in acting? You can’t even cry.

“Isusumbong daw niya ako sa nanay niya.

“Sabi ko, ‘sige, papuntahin mo dito, magsu-showdown kami dito ng nanay mo!”

Well, parehong walang binanggit na mga pangalan sina Dina at Alex sa mga chika nila. Pero, dahil sa pagri-research nga ng mga netizen, na nagsama nga ang dalawa sa isang series noon sa TV5, kaya `yun na, nabuhay ang isang tarayan, na again, hindi ako sure kung alam nila na magkaaway sila ngayon, ha! (Rb Sermino)